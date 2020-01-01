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Три дня бесплатного майнинга на Antminer s19
Срочные контракты и ASIC-майнеры
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Equihash
SHA-256
Ethash
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ASIC-майнеры
Пройдите регистрацию в личном кабинете. Новым пользователям дарим 3 дня бесплатного майнинга на Antminer S19 в подарок к первой покупке.
Пополните баланс и приобретите необходимое оборудование. Вы можете купить как целый майнер, так и его часть, например половину или даже 1/100 часть.
ASIC уже в отеле и включен. Вы получите доход от работы майнера в первый же день. Докупайте оборудование и выводите средства когда удобно.
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Модели для покупки онлайн
Данные майнеры доступны для покупки в личном кабинете.
Они начнут работать сразу после оплаты. Бессрочно.
Модели для покупки онлайн
Данные контракты доступны для покупки в личном кабинете.
Они начнут работать сразу после оплаты. 12, 8 и 6 месяцев.
ASIC майнеры
Облачные контракты
BITMAIN ANTMINER S19
110 TH/S
3500w
$18.55
Hashrate
Power
Revenue 24h
FREE TRIAL
Купить
BITMAIN ANTMINER T17+
64 TH/S
3300w
$10.79
Hashrate
Power
Revenue 24h
от $20.50
Купить
BITMAIN ANTMINER S19
110 TH/S
3500w
$18.55
Hashrate
Power
Revenue 24h
от $61.50
Купить
BEMINE OS17+
97 TH/S
3100w
$16.40
Hashrate
Power
Revenue 24h
от $53.50
Купить
(за 1/100)
(за 1/100)
(за 1/50)
(за 1/20)
BASE - BITMAIN ANTMINER S9
(SHA-256)
(SHA-256)
(SHA-256)
(SHA-256)
Благодаря нашей собственной разработке — BeMineOS, производительность возрастает на 35% без заметного увеличения энергопотребления и дополнительного снижения срока службы оборудования.

подробнее
Innosilicon A9++ ZMaster
140 kh/s
1550w
$4.52
Hashrate
Power
Revenue 24h
от $70.50
Купить
Innosilicon A10 PRO
500 Mh/s
860w
$25.52
Hashrate
Power
Revenue 24h
от $300
Купить
(за 1/20)
(за 1/20)
(Ethash)
(Equihash)
BEGINNER
4 TH/S
200w
0.000031 BTC
Hashrate
Power
Revenue 24h
$104
Купить
STANDARD
40 TH/S
2000w
0.000311 BTC
Hashrate
Power
Revenue 24h
$945
Купить
PROFESSIONAL
200 TH/S
10kw
0.001555 BTC
Hashrate
Power
Revenue 24h
$5 195
Купить
ULTRA
1000 TH/S
50kw
0.007793 BTC
Hashrate
Power
Revenue 24h
$24 495
Купить
возврат депозита
возврат депозита
возврат депозита
без возврата депозита
BASE - BITMAIN ANTMINER S9
12 МЕСЯЦЕВ
12 МЕСЯЦЕВ
8 МЕСЯЦЕВ
6 МЕСЯЦЕВ
Воспользуйтесь калькулятором, чтобы более удобно посчитать доходности
Hashrate — это мощность оборудования. Чем больше этот показатель, тем больше майнер добывает монет.
Power — это энергопотребление оборудования в час. Именно от количества потраченной энергии зависит стоимость обслуживания.
Revenue 24h — приблизительная доходность. Изменение этого значения зависит от сложности блока в сети.
У пользователя есть выбор между классическими майнерами и более эффективными машинами. Благодаря нашей собственной разработке — BeMineOS, производительность возрастает на 35% без заметного увеличения энергопотребления и дополнительного снижения срока службы оборудования.
Узнать больше
Hashrate — это мощность контракта. Чем больше этот показатель, тем больше добывается в сутки монет.
Power — это энергопотребление в час. Именно от количества потраченной энергии зависит стоимость обслуживания.
Profit up to — приблизительная доходность. Изменение этого значения зависит от сложности блока в сети.
Deposit withdrawal — в зависимости от выбранного контракта, пользователю будет возвращено тело депозита в конце срока контракта или не будет.
Посмотрите инструкцию по покупке
Калькулятор доходности майнеров
Калькулятор доходности контрактов
На сайте очень приятные цены на оборудование. Особенно приятно, что я могу купить столько асиков, сколько мне захочется. Даже половину.
Главное при выборе площадки для майнинга это юридическая чистота и соблюдение необходимых мер защиты на объекте.
Я купил несколько майнеров и установил их сразу на хостинг. Моя голова больше не болит и я могу заниматься своими делами.
Петр Величко
Анастасия Володина
Григорий Кофман
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г.Москва, Остаповский проезд 3, БЦ Капитал
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ООО "Криптоконсалтинг" ОГРН 1187232014507 / ИНН 7203451410 / КПП 720301001. Используя сервис BeMine Вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности. Информация на этом сайте не является коммерческим предложением и не должна рассматриваться как коммерческое предложение по приобретению ценных бумаг, сырьевых товаров или иных финансовых продуктов. Также информация на этом сайте не является советом по инвестициям. Мы не гарантируем, что какие-либо цели, предположения, ожидания и/или задачи, указанные или подразумеваемые на этом сайте, будут полностью или в части реализованы, и что какие-либо действия или какая-либо деятельность будут производиться именно так, как описано на этом сайте и на других доменных именах связанных с этим сайтом. BeMine призывает ответственно подходить к расчету доходности ASIC майнеров и принимать самостоятельные, обдуманные решения. Необходимо осознавать, все риски и ответственности связанные с процессом добычи криптовалют. BeMine не призывает никого участвовать в добыче криптовалют/токенов и других технологических решений. BeMine не предоставляет услуги и не продает товары а также не осуществляет любую коммерческую деятельность на территории РФ в обмен на криптовалюту и другие цифровые финансовые активы.
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