Hashrate — это мощность контракта. Чем больше этот показатель, тем больше добывается в сутки монет.

Power — это энергопотребление в час. Именно от количества потраченной энергии зависит стоимость обслуживания.

Profit up to — приблизительная доходность. Изменение этого значения зависит от сложности блока в сети.

