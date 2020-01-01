Воспользуйтесь калькулятором, чтобы более удобно посчитать доходности
Hashrate — это мощность оборудования. Чем больше этот показатель, тем больше майнер добывает монет. Power — это энергопотребление оборудования в час. Именно от количества потраченной энергии зависит стоимость обслуживания. Revenue 24h — приблизительная доходность. Изменение этого значения зависит от сложности блока в сети.
У пользователя есть выбор между классическими майнерами и более эффективными машинами. Благодаря нашей собственной разработке — BeMineOS, производительность возрастает на 35% без заметного увеличения энергопотребления и дополнительного снижения срока службы оборудования.
Hashrate — это мощность контракта. Чем больше этот показатель, тем больше добывается в сутки монет. Power — это энергопотребление в час. Именно от количества потраченной энергии зависит стоимость обслуживания. Profit up to — приблизительная доходность. Изменение этого значения зависит от сложности блока в сети.
Deposit withdrawal — в зависимости от выбранного контракта, пользователю будет возвращено тело депозита в конце срока контракта или не будет.
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Калькулятор доходности майнеров
Калькулятор доходности контрактов
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